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Текбол. Чемпионат мира. Германия

Месси считает, что Аргентине будет сложно обыграть Австралию

Как тогда побеждать на чемпионате мира?
Футбол Чемпионат мира по футболу
01 декабря 13:31
Месси считает, что Аргентине будет сложно обыграть Австралию
Лионель Месси / Фото - Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Польши (2:0) и соперника по 1/8 финала турнира – Австралию. Слова лидера «альбиселесте» передает пресс-служба Аргентинской ассоциации футбола.

Я разозлен из-за того, что не забил пенальти, но команда после моей ошибки заиграла только сильнее. Мы знали, что игра изменится, как только мы размочим счет.

Матч против Австралии будет непростым. Любая команда может обыграть любого, шансы равны. Нужно оставаться спокойными, идти от матча к матчу. Сегодня начинается новый чемпионат мира, надеюсь, мы продолжим свой путь.

Напомним, Месси побил рекорд Диего Марадоны и близок к тому, чтобы еще превзойти достижение.

Сергей Стаднюк
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Теги

Лионель Месси сборная Аргентины (футбол) сборная Польши (футбол) сборная Австралии (футбол)

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