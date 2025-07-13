В ночь на 13 июля в рамках очередного тура MLS состоялась встреча между Интер Майами и Нэшвиллом. Матч проходил на стадионе Чейз в Форт-Лодердейле и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Главным героем поединка стал Лионель Месси, оформивший дубль. На 17-й минуте аргентинец блестяще реализовал штрафной, а во втором тайме, на 62-й минуте, перехватил передачу вратаря соперников и удвоил преимущество своей команды. Это уже пятый матч подряд в MLS, в котором Месси оформляет дубль.

Гол престижа за гостей записал на свой счет Хани Мухтар – отличился на 49-й минуте встречи.

После этой игры на счету Месси стало 16 голов и 7 результативных передач в 15 матчах текущего сезона. Он делит лидерство в гонке бомбардиров с нападающим Нэшвилла Сэмом Сарриджем, который на этот раз остался без гола.

Кроме Месси, за Интер Майами сыграли еще трое бывших футболистов Барселоны — Луис Суарес (покинул поле на 82-й минуте), Серхио Бускетс и Жорди Альба, которые отыграли весь матч.

MLS 2025. 13 июля

Интер Майами – Нэшвилл – 2:1

Голы: Месси, 17, 62 – Мухтар, 49

Ранее сообщалось, что Месси может отказаться от приглашения Барселоны.