Звездный аргентинец Лионель Месси, который покинул Барселону в 2021 году из-за финансовых проблем клуба, до сих пор не возобновил общение с президентом каталонцев Жоаном Лапортой. Именно это обстоятельство может сорвать его потенциальное возвращение на Камп Ноу следующим летом.

По информации издания Marca, Барселона планирует организовать специальный матч в честь полноценного открытия обновленного Камп Ноу. Главным событием должно стать прощание с Месси, который так и не смог попрощаться с клубом должным образом после своего вынужденного ухода четыре года назад. В клубе хотят, чтобы Лео еще раз вышел на поле в футболке блаугранас.

Тем не менее, приглашение легендарному футболисту пока официально не поступало. И главным препятствием для этого, по данным источника, могут стать холодные отношения Месси с президентом клуба. Известно, что с 2021 года, когда Лапорта не сумел удержать аргентинца в команде, Лео ни разу с ним не разговаривал.

Месси сейчас выступает за Интер Майами в МЛС и неоднократно подчеркивал, что Барселона осталась в его сердце. Однако неразрешенные вопросы с руководством клуба могут помешать эмоциональному возвращению на Камп Ноу.

Также, Месси установил новый рекорд МЛС.