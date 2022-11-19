Месси был вне общей группы сборной Аргентины за 4 дня до старта команды на ЧМ-2022
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Также нападающий может остаться в ПСЖ
10:15
Хосеп Гвардиола и Лионель Месси / Фото: Marca
Нападающий ПСЖ Лионель Месси раздумывает над несколькими вариантами продолжения карьеры летом. Об этом сообщает El National.
По информации источника, существуют два основных пути. Первый – остаться в ПСЖ, второй – вернуться в «Барселону».
Также на аргентинца претендует «Манчестер Сити». С нынешним тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой они уже работали вместе в столице Каталонии.
Ранее сообщалось, что Месси был вне общей группы своей сборной за 4 дня до старта команды на ЧМ-2022.
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