Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле

Также нападающий может остаться в ПСЖ

Хосеп Гвардиола и Лионель Месси / Фото: Marca

Нападающий ПСЖ Лионель Месси раздумывает над несколькими вариантами продолжения карьеры летом. Об этом сообщает El National.

По информации источника, существуют два основных пути. Первый – остаться в ПСЖ, второй – вернуться в «Барселону».

Также на аргентинца претендует «Манчестер Сити». С нынешним тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой они уже работали вместе в столице Каталонии.

Ранее сообщалось, что Месси был вне общей группы своей сборной за 4 дня до старта команды на ЧМ-2022.