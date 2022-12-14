Модрич: «Месси – лучший футболист в истории, надеюсь, он выиграет ЧМ»
Месси завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2022
Форвард надеется выиграть титул
14 декабря 15:28
Фото: Goal.com
Нападающий Лионель Месси намекнул Goal.com, что финал ЧМ-2022 будет его последним матчем за сборную Аргентины.
«Не думаю, что я смогу это сделать через четыре года. Закончить таким образом – блестяще».
В финале Аргентина сыграет с победителем пары Франция – Марокко. Он состоится 18 декабря.
В полуфинале Месси установил три рекорда.
Для Лео этот финал будет вторым в карьере. В 2014-м году Аргентина проиграла Германии.
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