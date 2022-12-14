Месси достиг сразу трех рекордов в полуфинале ЧМ-2022 с Хорватией

На счету аргентинца – уникальные результаты в мире и сборной

Лионель Месси / Фото - AFA

Сборная Аргентины разгромила Хорватию в полуфинале чемпионата мира-2022 (3:0). Нападающий «альбиселесте» Лионель Месси установил или повторил сразу три рекорда.

Гол 35-летнего игрока стал для него 11-м на мундиалях. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром сборной на первенствах мира, превзойдя достижение Габриэля Батистуты (10).

Кроме того, Месси повторил рекорд Лотара Маттеуса по числу матчей на чемпионатах мира – 25. Также футболист стал первым аргентинцем, забившим на трех стадиях плей-офф мундиаля.

После матча с Хорватией главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал Месси – лучшим в истории.