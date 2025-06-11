Металлист 1925 хочет приобрести игрока сборной Украины
Инсайдер сообщил сумму возможного трансфера
около 1 часа назад
Харьковский Металлист 1925 сделал предложение ФК Александрия по трансферу защитника и дебютанта национальной сборной Украины Александра Мартынюка.
«По свежей информации, клуб обратился к футболисту, которого они хотели получить еще зимой. По информации из моих источников, буквально вчера Металлист 1925 сделал предложение Александрии по Мартынюку, уже дебютанту сборной. Речь идет о сумме в 1,5 млн евро», – рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.
Ранее сообщалось, что Полесье также заинтересовано в покупке украинского защитника.
Мартынюк в сезоне 2024/25 провел 30 матчей за Александрию во всех турнирах, отдав две результативные передачи.
Контракт 23-летнего футболиста с клубом действителен до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в два миллиона евро.