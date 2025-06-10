Источник сообщил, кто возглавит Александрия

Специалист сменит клуб в УПЛ

около 3 часов назад

Фото: ФК Зоря
Фото: ФК Заря
Павел Василенко

Павел Василенко

Главный тренер Зари Младен Бартулович покинет луганскую команду. Независимо от решения руководства Зари относительно своего будущего, специалист не планирует продолжать контракт с клубом (соглашение заканчивается 30 июня), сообщает ТаТоТаке.

Однако Бартулович не останется без работы. Согласно данным источникам, хорватский специалист близок к соглашению о сотрудничестве с Александрией, которая рассматривает его основным кандидатом на должность главного тренера.

Александрия в прошлом сезоне впервые в истории заняла второе место в чемпионате.

Заря под руководством Бартуловича финишировала на седьмой позиции в УПЛ.

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