Источник сообщил, кто возглавит Александрия

Павел Василенко

Главный тренер Зари Младен Бартулович покинет луганскую команду. Независимо от решения руководства Зари относительно своего будущего, специалист не планирует продолжать контракт с клубом (соглашение заканчивается 30 июня), сообщает ТаТоТаке.

Однако Бартулович не останется без работы. Согласно данным источникам, хорватский специалист близок к соглашению о сотрудничестве с Александрией, которая рассматривает его основным кандидатом на должность главного тренера.

Александрия в прошлом сезоне впервые в истории заняла второе место в чемпионате.

Заря под руководством Бартуловича финишировала на седьмой позиции в УПЛ.