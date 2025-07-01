Сергей Стаднюк

Защитники Александр Черноморец и Алексей Гусев, полузащитники Голден Мафвента и Педро Артур, а также нападающий Владислав Бугай покинули Металлист 1925. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Со всеми перечисленными футболистами подошли к концу арендные соглашения. Накануне харьковчане объявили о прощании с защитником Игорем Курилом, полузащитником Дмитрием Кравченко и вингером Андреем Чируком. Таким образом, за сутки клуб покинули сразу восемь игроков.

Александр Черноморец присоединился к Металлисту 1925 в феврале 2025 года и сыграл четыре матча. Алексей Гусев также пришел в феврале 2025 года и провел два поединка за Металлист 1925 Б.

Голден Мафвента перешел в команду в сентябре 2024 года, провел 17 матчей и отметился одной голевой передачей. Педро Артур появился в коллективе в январе 2025 года и принял участие в трех матчах.

Владислав Бугай пришел в сентябре 2024 года. За это время сыграл 18 встреч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.