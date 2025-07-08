Молодой защитник киевского Динамо Тарас Михавко попал в престижный рейтинг самых дорогих игроков обороны, которые еще не успели дебютировать за национальные сборные своих стран. Рейтинг был подготовлен международным исследовательским центром CIES.

Украинский футболист занял в списке высокое четвертое место, а его потенциальную трансферную стоимость аналитики оценили в 22,3 миллиона евро. Первую строчку в этом списке занял Райан Фламинго, который представляет ПСВ — его оценили в 39,9 миллиона. Также в тройке лидеров оказались Юри Бас (Аякс) и Остин Гаяй (Палмейрас).

В прошлом сезоне 20-летний Михавко провел 39 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Кроме того, он помог Динамо завоевать чемпионский титул. Его контракт с клубом рассчитан до конца февраля 2028 года, а ресурс Transfermarkt оценивает его текущую рыночную цену в 5 миллионов евро.

Ранее Михавко отреагировал на попадание в рейтинги лучших молодых игроков.