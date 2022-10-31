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Миколенко – в числе 11 лучших игроков тура АПЛ

Украинец достиг стопроцентного показателя в важнейшем аспекте для его позиции
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 октября 18:10
Миколенко – в числе 11 лучших игроков тура АПЛ
Виталий Миколенко / Фото - Эвертон

В Англии завершился 14-й тур Премьер-лиги. WhoScored составил его символическую сборную.

В нее вошел защитник «Эвертона» Виталий Миколенко. В игре с «Фулхэмом» (0:0) украинец не позволил сопернику забить, успешно совершил 100% попыток отбора, сделал 5 выносов, 2 перехвата и 1 ключевую передачу.

Ранее главный тренер «ирисок» Фрэнк Лэмпард заявил, что Миколенко стал неотъемлемой частью «Эвертона».

Сергей Стаднюк
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Теги

Виталий Миколенко Эвертон Фулхэм

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