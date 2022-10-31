Лэмпард: «Я очень доволен Миколенко, он стал неотъемлемой частью «Эвертона»
Миколенко – в числе 11 лучших игроков тура АПЛ
Украинец достиг стопроцентного показателя в важнейшем аспекте для его позиции
31 октября 18:10
Виталий Миколенко / Фото - Эвертон
В Англии завершился 14-й тур Премьер-лиги. WhoScored составил его символическую сборную.
В нее вошел защитник «Эвертона» Виталий Миколенко. В игре с «Фулхэмом» (0:0) украинец не позволил сопернику забить, успешно совершил 100% попыток отбора, сделал 5 выносов, 2 перехвата и 1 ключевую передачу.
Ранее главный тренер «ирисок» Фрэнк Лэмпард заявил, что Миколенко стал неотъемлемой частью «Эвертона».
Комментарии 0