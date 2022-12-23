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«Милан» близок к продлению контракта с Леау

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23 декабря 18:11
«Милан» близок к продлению контракта с Леау

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау близок к новому контракту с клубом.

Португалец будет одним из самых высокооплачиваемым игроков команды. Он будет зарабатывать 7,5 миллионов евро.

Такую сумму требует агент игрока Жорже Мендеш. «Милан» готов на такие условия и готовит соглашение на пять лет.

Леау перешел в «Милан» в 2019-м году. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком Серии А.

В нынешнем на его счету 20 матчей, семь голов и шесть ассистов.

Андрей Усмонов
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Милан Рафаэль Леау

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