14-летний игрок сделал дубль за «Милан» U-19, у него 485 голов в 89 матчах
«Милан» близок к продлению контракта с Леау
Форвард готов остаться в команде
23 декабря 18:11
Нападающий «Милана» Рафаэль Леау близок к новому контракту с клубом.
Португалец будет одним из самых высокооплачиваемым игроков команды. Он будет зарабатывать 7,5 миллионов евро.
Такую сумму требует агент игрока Жорже Мендеш. «Милан» готов на такие условия и готовит соглашение на пять лет.
Леау перешел в «Милан» в 2019-м году. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком Серии А.
В нынешнем на его счету 20 матчей, семь голов и шесть ассистов.
Комментарии 0