«Милан» близок к продлению контракта с Леау

Форвард готов остаться в команде

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау близок к новому контракту с клубом.

Португалец будет одним из самых высокооплачиваемым игроков команды. Он будет зарабатывать 7,5 миллионов евро.

Такую сумму требует агент игрока Жорже Мендеш. «Милан» готов на такие условия и готовит соглашение на пять лет.

Леау перешел в «Милан» в 2019-м году. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком Серии А.

В нынешнем на его счету 20 матчей, семь голов и шесть ассистов.