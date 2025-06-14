Милан и Барселона желают подписать бывшего игрока Шахтера
Додо может покинуть Фиорентину этим летом
около 3 часов назад
Додо/фото: Фиорентина
26-летний бразильский фулбек Додо может покинуть Фиорентину уже в летнее трансферное окно.
Футболист продолжает тянуть с подписанием нового контракта, несмотря на настойчивость руководства клуба, которое уже сделало ему официальное предложение и ждет быстрого согласия.
Сам Додо понимает, что на него обращают внимание такие клубы, как Барселона и Милан, и рассматривает возможность перехода в более статусную команду.
Одним из препятствий на пути к продолжению контракта стали комиссионные для агента игрока, а также отсутствие договоренности по увеличению зарплаты, сообщило ViolaNews.com.
Ранее сообщалось, что Барселона работает над громким трансфером.