26-летний бразильский фулбек Додо может покинуть Фиорентину уже в летнее трансферное окно.

Футболист продолжает тянуть с подписанием нового контракта, несмотря на настойчивость руководства клуба, которое уже сделало ему официальное предложение и ждет быстрого согласия.

Сам Додо понимает, что на него обращают внимание такие клубы, как Барселона и Милан, и рассматривает возможность перехода в более статусную команду.

Одним из препятствий на пути к продолжению контракта стали комиссионные для агента игрока, а также отсутствие договоренности по увеличению зарплаты, сообщило ViolaNews.com.

Ранее сообщалось, что Барселона работает над громким трансфером.