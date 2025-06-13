Павел Василенко

Барселона может осуществить еще один крупный трансфер. Испанские СМИ сообщают, что каталонцы работают над приобретением Нико Уильямса. Игрок Атлетика Бильбао хочет перейти в Барселону.

Всего несколько дней назад казалось, что Бавария Мюнхен была фаворитом на подписание Нико Уильямса. Сам игрок был положительно настроен по поводу переезда из Испании. Однако, похоже, случился поворот сюжета.

В пятницу Sport.es сообщил, что вингер дважды встречался с представителями Баварии, но в итоге сел за переговоры с Барселоной.

По данным портала Mundo Deportivo, Уильямс хочет перейти в Барселону. Он готов принять трансфер, даже если нет гарантии, что он будет зарегистрирован.

Неофициально известно, что 22-летний игрок не выдвигает высоких финансовых требований. Ожидается, что он будет зарабатывать около 12 миллионов евро за сезон, что на несколько миллионов меньше, чем предлагала Бавария.

В прошлом сезоне Уильямс сыграл 45 матчей, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт включает пункт о выкупе в сумме около 65 миллионов евро.