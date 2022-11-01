«Милан» неожиданно уступил «Торино», отпустив «Наполи» в отрыв и отстав от «Аталанты»
«Милан» продлил контракт с Пиоли после сенсационного поражения
Неудовлетворительный результат не переубедил руководство «россонери»
09:19
Стефано Пиоли / Фото - ФК Милан
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продолжит работу с командой после окончания сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 57-летним специалистом был продлен. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Пиоли пришел в «Милан» в 2019 году. Его главным достижением у руля команды стало чемпионство в Италии.
Напомним, перед продлением контракта с Пиоли «Милан» сенсационно уступил «Торино» (1:2).
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