«Милан» продлил контракт с Пиоли после сенсационного поражения

Неудовлетворительный результат не переубедил руководство «россонери»

Стефано Пиоли / Фото - ФК Милан

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продолжит работу с командой после окончания сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 57-летним специалистом был продлен. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Пиоли пришел в «Милан» в 2019 году. Его главным достижением у руля команды стало чемпионство в Италии.

Напомним, перед продлением контракта с Пиоли «Милан» сенсационно уступил «Торино» (1:2).