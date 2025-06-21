Нападающий Полесья Николай Гайдучик рассказал о первых впечатлениях в новой команде. Его слова приводит прессслужба клуба.

Необыкновенно приятные эмоции от того, что это новый этап в моей жизни. Я очень благодарен футбольному клубу Полесье за то, что пригласили в команду, и очень счастлив быть одной семьей теперь. Многие футболисты мечтают оказаться в такой команде, как Полесье, поэтому еще раз спасибо за то, что у меня есть возможность быть в таком коллективе и в такой команде.

Руслан Петрович подчеркивал, какие нужно сделать выводы по прошлому сезону и рассказал свои идеи. Подчеркивал на том, чтобы мы были одной семьей и нужно как можно быстрее адаптироваться к новым требованиям, к новым идеям и их принять. Если мы их примем, все будет только в положительном и в плюс, — рассказал Гайдук.