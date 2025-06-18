Житомирский клуб Полесье официально подтвердил подписание нападающего Николая Гайдучика, который ранее выступал за ровенский Верес.

25-летний форвард заключил контракт с командой на три года. В новом клубе Гайдучик будет играть под номером 89.

В прошлом сезоне он провел 33 матча за Верес, в которых отметился 9 голами и двумя результативными передачами. В общей сложности за карьеру Николай сыграл 129 матчей, забил 25 мячей и сделал 14 ассистов.

Полесье завершило сезон 2024/25 на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ и получило путевку в еврокубки.

В следующем сезоне командой будет руководить Руслан Ротань, который подписал с клубом трехлетний контракт в конце мая.

Ранее сообщалось, что скандальный игрок Полесья будет играть в команде Руслана Ротаня.