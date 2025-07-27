Спортивный директор Вереса Юрий Габовда высказался относительно бразильского вингера Луана, который со скандальным оттенком покинул команду. Его слова приводит пресс-служба клуба.

На самом деле, она еще не завершена. И она продолжается. Но каждое сказанное сейчас слово может быть использовано против нас в дальнейшем развитии данной ситуации, - сказал Габовда.

Зимой он вел себя не лучшим образом - уехал в отпуск в Бразилию, начал получать приглашения от каких-то псевдоагентов, не слушал нас, не проявлял уважения к клубу, который давал ему возможность играть и развиваться.

Луан много раз нарушал спортивный режим, - объяснил Габовда.