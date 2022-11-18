Родри не считает сборную Испании фаворитом ЧМ-2022
Многолетний лидер «Валенсии» не сыграет за Испанию на чемпионате мира
Гайя покинул расположение команды из-за травмы
18 ноября 16:59
Хосе Гайя / Фото - RFEF
Защитник сборной Испании Хосе Гайя пропустит чемпионат мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба Королевской футбольной испанской федерации.
Оборонец «Валенсии» получил травму на тренировке 16 ноября. У футболиста – проблемы с лодыжкой.
За сборную Гайя провел 18 матчей. В них 27-летний игрок отличился 3 голами и 4 результативными передачами.
Ранее легенда итальянского футбола Франческо Тотти назвал Испанию в числе фаворитов ЧМ-2022.
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