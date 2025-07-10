Хорватский полузащитник Лука Модрич последний раз вышел на поле в футболке мадридского Реала в полуфинальном матче Клубного чемпионата мира-2025 против ПСЖ. Поединок состоялся на стадионе Метлайф в Ист-Ратерфорде, США, и завершился разгромной победой французского клуба со счетом 4:0.

Модрич начал встречу на скамейке запасных, а на 64-й минуте заменил Джуда Беллингема. Его контракт с Реалом завершился 30 июня, однако был специально продлён ещё на две недели, чтобы позволить легендарному хавбеку выступить на Клубном чемпионате мира.

Лука Модрич защищал цвета Реала с лета 2012 года. За 13 лет он провёл 597 официальных матчей в белой форме, отметился 43 голами и 95 результативными передачами.

По информации СМИ, 39-летний ветеран уже достиг договорённости о переходе в итальянский Милан.