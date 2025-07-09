Сегодня, 9 июля, в рамках полуфинала клубного чемпионата мира состоялась встреча между ПСЖ и мадридским Реалом.

Уже в начале встречи подопечные Луиса Энрике вышли вперед. Фабиан Руис подобрал мяч в штрафной площадке Реала после ошибки Асенсио и переиграл голкипера ударом в нижний левый угол ворот.

Почти сразу ПСЖ удвоил преимущество. После катастрофической ошибки Рюдигера мяч получил Усман Дембеле, который с близкого расстояния закатил его в сетку.

В середине первого тайма парижане сделали счет разгромным благодаря отличной комбинации. Фабиан Руис оказался свободным в штрафной площадке благодаря передаче, которую отдал Ашраф Хакими, и безошибочно отправил мяч в правый нижний угол ворот.

На перерыв команды ушли при счете 3:0.

В концовке поединка ПСЖ забил четвертый мяч благодаря точному удару Гонсало Рамоса.

Больше команды не забивали и финальный свисток зафиксировал победу ПСЖ с счетом 4:0.

Клубный чемпионат мира, полуфинал

ПСЖ – Реал – 4:0

Голы: Руис 6, 24, Дембеле, 9, Рамос, 87

В финале клубного чемпионата мира ПСЖ встретится с английским Челси.