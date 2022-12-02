Впервые в своей истории Испании проиграла сборной из Азии
Мората: «Если снова будет такое, как против Японии – поедем домой»
Испания неожиданно проиграла в 3-м туре ЧМ-2022, но вышла из группы
02 декабря 12:30
Альваро Мората / Фото: Getty Images
Форвард сборной Испании Альваро Мората прокомментировал поражение от Японии (1:2) в матче 3-го тура ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.
«Это футбол, все сложилось невероятно. Важно, что мы вышли в плей-офф, надо думать об этом и анализе игры. Видел такие решения почти на всех ЧМ, за которыми следил. Все команды прошли через трудные времена, мы тоже должны это сделать. Нас продолжают поддерживать.
Мы в 1/8 финала, это важно. Теперь мы сосредоточимся, чтобы такого, как против Японии, не повторилось – иначе поедем домой.
На поле все произошло очень быстро. Это было 5 минут, за которые нам забили дважды. Марокко - очень тяжелый соперник, но мы собираемся выложиться по полной».
Несмотря на поражение, Испания вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, где сыграет с Марокко.