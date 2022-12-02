Мората: «Если снова будет такое, как против Японии – поедем домой»

Альваро Мората / Фото: Getty Images

Форвард сборной Испании Альваро Мората прокомментировал поражение от Японии (1:2) в матче 3-го тура ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.

Мы в 1/8 финала, это важно. Теперь мы сосредоточимся, чтобы такого, как против Японии, не повторилось – иначе поедем домой.

На поле все произошло очень быстро. Это было 5 минут, за которые нам забили дважды. Марокко - очень тяжелый соперник, но мы собираемся выложиться по полной».