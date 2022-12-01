Мората повторил достижение, которое было установлено на ЧМ-1950. Это состоялись лишь во второй раз в истории

Форвард забил за сборную Испании во всех трех матчах группы

Альваро Мората / Фото: Getty Images Форвард сборной Испании Альваро Мората забил за свою команду во всех трех матчах группы – против Коста-Рики (7:0), Германии (1:1) и в последнем туре с Японией (счет пока 1:2). Как сообщает Opta, Мората стал вторым в истории испанским игроком, которому удалось это сделать. Первым был Тельмо Сарра на ЧМ-1950. Даже в случае поражения от Японии, Испания выходит в плей-офф ЧМ-2022. Онлайн трансляция матча Япония – Испания.

Петр Приходько