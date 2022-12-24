Еще одна топ-сборная хочет пригласить Моуриньо
Моуриньо откажет сборной Португалии
Он хочет продолжить тренировать клубы
08:11
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо, вероятно, откажется от работы в сборной Португалии.
59-летний тренер хочет продолжить тренировать клубы. Также ему комфортно в «Роме» и он был хотел и дальше тренировать команду.
Он провел переговоры с Федерацией футбола Португалии, но, скорее всего, откажет, сообщает Sky Sport Italia.
«Рома» также не хочет ухода тренера. С ним намерен продлить контракт.
Нынешнее соглашение рассчитано до 2024 года.
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