Сергей Стаднюк

Полузащитник Динамо Роман Саленко высказался по поводу перехода в первую команду, отпуска и изменения имиджа. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

💬 Конечно, приятно наконец собраться. У кого-то был более длительный отдых, кто-то играл за сборные, поэтому сейчас еще не вся команда приступила к работе. Также приятно было сделать первые шаги по полю – соскучился по этому. Многие игроки возвращаются из аренды, осознаешь, что будет еще большая конкуренция, поэтому появляются дополнительные силы.

❓ В отпуске брал мяч в руки или полностью отдохнул от футбола?

💬 Я находился в расположении сборной U20, которая готовится к участию в чемпионате мира, мы играли товарищеские матчи, так что с мячом пересекался. А после возвращения домой мяч уже не трогал – поддерживал только физическую форму.

❓ Чувствуется, что не все футболисты вернулись из отпуска и команда пока не полностью в сборе?

💬 Возможно, но при этом у нас все равно большая основа. Наверное, не все останутся в команде, кому-то придется уйти в аренду, сейчас же работаем в таком составе.

❓ Ты уже не подходишь в юношескую команду по возрасту и отправляешься на сборы с первой командой. Теперь нужно будет работать по-взрослому?

💬 Конечно, и теперь все будет зависеть от меня – буду ли я игроком, который помогает команде, или на меня не будут рассчитывать. Буду делать все от меня зависящее, чтобы остаться в первой команде «Динамо».

Тепер усе буде залежати від мене – чи буду я гравцем, який допомагає команді, або на мене не розраховуватимуть. Роман Саленко

❓ В общем, успел отдохнуть во время отпуска?

💬 Честно говоря, хотелось еще день-два отдохнуть. Но когда вышел на поле на тренировку, все забылось. Наоборот, стало на душе так приятно, ведь футбол для меня – это не просто работа, а то, чем хочется заниматься и что мне нравится. Поэтому даже беговую работу выполнял с настроением, можно сказать, с первой тренировки вхожу в рабочий ритм.

Чесно кажучи, хотілося ще день-два відпочити. Але коли вийшов на поле на тренування, все забулося. Роман Саленко

❓ Заметно, что ты изменил имидж. Что вдохновило изменить прическу?

💬 Можно сказать, устал. За длинными волосами нужно ухаживать, а сейчас лето, и решился на изменения. Мне нравится пробовать что-то новое.

Можна сказати, втомився. За довгим волоссям потрібно доглядати. Роман Саленко

Ранее мыслями о переходе из команды U-19 поделился голкипер Динамо Вячеслав Суркис.