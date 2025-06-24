Голкипер Динамо U-19 Вячеслав Суркис поделился эмоциями по поводу своего вызова на сбор первой команды в Австрии. Слова юного футболиста передает пресс-служба клуба.

Отпуск провел хорошо, в течение первой недели отдыхал с семьей, потом понемногу начал работать, каждый день тренироваться и готовиться по индивидуальной программе, которую нам подготовили тренеры. Очень рад, что сегодня уже возвращаемся к тренировкам, потому что я уже очень соскучился и по работе, и по партнерам.

Индивидуальная программа была обычной, такой, как всегда. Хорошо знаю, что нужно работать даже в отпуске, чтобы потом не было тяжело на сборах. Это нормально и уже привычно, ничего экстраординарного. К началу предсезонной подготовки подхожу с хорошим настроением.

В Австрии я еще никогда не был, на летний сбор поеду впервые. Очень приятно, что меня возьмут, что ко мне есть доверие тренерского штаба. Буду тренироваться и делать все возможное, чтобы каждый день прогрессировать и добавлять в своей игре.

Честно говоря, к медицинскому обследованию предпочтений у меня нет. Игл не боюсь, кровь сдаю нормально. Приятно, что врачи желают удачи и побед. Хочется как можно быстрее пройти кабинеты и поехать готовиться к первой тренировке.