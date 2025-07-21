Блогер Михаил Смоловый высказался о трансферной политике Динамо этим летом. Его слова приводит YouTube-канал чемпиона УПЛ.

Ну, можно на это так смотреть. Можно смотреть на это иначе, потому что, например, никого из ключевых футболистов не потеряли. Это уже огромный плюс. А некоторые игроки, которые были какое-то время травмированы или отсутствовали, например, на прошлых сборах из-за национальных сборных, отпусков, или молодежных команд, все же имели больше времени и возможностей потренироваться. Соответственно, это тоже положительный момент. И говорить, что если нет там суперусилений в большом количестве, это плохо. Ну, то, что не потеряли костяк - это хорошо. Например, я больше исхожу из этого.

Относительно молодых футболистов. Ну, так же можно говорить о многих. Вспоминать Захарченко, например. Его почему-то вообще, когда начинают считать защитников, забывают. Хотя на сборах он доказал, что довольно прилично и спокойно может действовать на поле, - рассказал Смоловый.