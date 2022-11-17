Мудрик признался, что не слышал партнеров в решающем матче группы Лиги чемпионов

Михаил Мудрик / Фото: ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик вспомнил в интервью программе «Бомбардир» матч группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (1:1).

Это нельзя описать словами, это можно только ощутить. Полтора шага назад отступаешь – и уже не слышишь партнера. Вот так было громко. И так 90 минут. Бывало, они замолчали на минуту. Тогда можно было пообщаться с ребятами.