Левченко: «Очень болезненно, если талант Мудрика будет похоронен в неадекватном аппетите руководителей «Шахтера»
Мудрик признался, что не слышал партнеров в решающем матче группы Лиги чемпионов
Вингер «Шахтера» назвал причину
17 ноября 22:30
Михаил Мудрик / Фото: ФК Шахтер
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик вспомнил в интервью программе «Бомбардир» матч группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (1:1).
О давлении нужно спросить людей, которые смотрели матч «Селтик» - «Шахтер». 60 тысяч болельщиков, ни на минуту не садившихся в течение матча. Кто понимает, тот разбирается, как я справляюсь с давлением. В этом плане на «Селтик Парк» было труднее, чем на «Сантьяго Бернабеу».
Это нельзя описать словами, это можно только ощутить. Полтора шага назад отступаешь – и уже не слышишь партнера. Вот так было громко. И так 90 минут. Бывало, они замолчали на минуту. Тогда можно было пообщаться с ребятами.
Ранее экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко назвал аппетиты «Шахтера» в трансферной саге Мудрика – неадекватными.
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