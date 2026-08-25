Сергей Разумовский

Лидс не отказался от идеи пригласить вингера Челси Михаила Мудрика. Как сообщает The Athletic, клуб из Йоркшира хочет арендовать 25-летнего украинца.

Ранее появлялась информация, что лондонцы больше не рассматривают Лидс среди возможных вариантов для продолжения карьеры футболиста. Однако переговоры между клубами продолжались и на этой неделе.

Представители Лидса одновременно дали понять, что команда не согласится на невыгодные условия. Если Челси выдвинет требования, которые выходят за установленные пределы, йоркширский клуб готов прекратить переговоры.

Лондонцы стремятся получить финансово привлекательные условия аренды. В частности, Челси хочет, чтобы Лидс взял на себя значительную часть зарплаты Мудрика и согласился на выгодную для английского клуба арендную плату.

По информации источников в Лидсе, сам украинец заинтересован в переходе в команду. Мудрик хочет остаться в Премьер-лиге и отдает предпочтение именно клубу из Йоркшира. В то же время вариант со Страсбуром его не привлекает.

Челси, наоборот, более заинтересован в отправке футболиста во французский клуб, который, как и лондонцы, принадлежит BlueCo. Представители Челси настаивают, что Лидс уже не является вариантом для Мудрика после отказа клуба на предыдущее предложение об аренде.

Интерес к украинскому вингеру также сохраняют другие клубы АПЛ и европейские команды. Они рассматривают возможность как полноценного трансфера, так и аренды футболиста.

В то же время The Athletic обращает внимание на ограничения по количеству игроков Челси, которых в этом сезоне можно отдать в аренду в Страсбург. Лондонцы имеют право отправить туда только трех футболистов. Два таких перехода уже произошли – вратарь Филип Йоргенсен и правый защитник Дженесис Антви.

Таким образом, у Челси осталось одно свободное место для арендованного игрока. Его может занять Мудрик или центральный полузащитник Дариу Эссугу.

В декабре 2024 года в организме украинца обнаружили запрещенное вещество мельдоний. После снятия дисквалификации Мудрик провел за Челси три матча, суммарно сыграв 39 минут в товарищеских играх и отдал одну голевую передачу.