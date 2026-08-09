Автогол после паса Мудрика спас Челси от поражения в Малайзии
Украинец вышел на замену на 87-й минуте
Лондонский Челси сыграл вничью с малайзийским клубом Джохор в товарищеском матче, который состоялся в Малайзии.
Счет в матче открыл форвард Джохора Ариф Айман, после чего нападающий гостей Лиам Дилеп восстановил паритет в встрече. Во втором тайме Дилеп забил второй мяч и вывел английскую команду вперед. Впоследствии малайзийцы Оскар Аррибас и Бергсон снова вернули преимущество Джохору.
Окончательный счет был установлен в конце игры — после передачи Михайло Мудрика защитник малайзийского клуба Кристиан Антонио срезал мяч в собственные ворота.
Контрольный матч
Джохор – Челси – 3:3
Голы: Айман, 14, Аррибас, 65, Бергсон, 86 – Дилеп, 43, пен., 62, пен., Кристиан Антонио АГ, 89
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