Денис Седашов

Лондонский Челси сыграл вничью с малайзийским клубом Джохор в товарищеском матче, который состоялся в Малайзии.

Счет в матче открыл форвард Джохора Ариф Айман, после чего нападающий гостей Лиам Дилеп восстановил паритет в встрече. Во втором тайме Дилеп забил второй мяч и вывел английскую команду вперед. Впоследствии малайзийцы Оскар Аррибас и Бергсон снова вернули преимущество Джохору.

Окончательный счет был установлен в конце игры — после передачи Михайло Мудрика защитник малайзийского клуба Кристиан Антонио срезал мяч в собственные ворота.

Контрольный матч

Джохор – Челси – 3:3

Голы: Айман, 14, Аррибас, 65, Бергсон, 86 – Дилеп, 43, пен., 62, пен., Кристиан Антонио АГ, 89

Манчестер Сити оформил яркий камбэк в товарищеском матче против Атлетико.