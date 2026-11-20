Сергей Разумовский

Вингер Тоттенхэма и сборной Украины Михаил Мудрик отверг заявление президента УАФ Андрея Шевченко о том, что представители футболиста предлагали ассоциации назначить виновного в его допинговом деле.

Накануне Шевченко выступил с заявлением после интервью игрока журналисту Дмитрию Гордону. Президент УАФ утверждал, что сторона Мудрика якобы просила искусственно определить сотрудника, который взял бы на себя ответственность за наличие мельдония в допинг-пробе футболиста. Вингер назвал это утверждение неправдивым. Его слова передает Tribuna.com.

Я ознакомился с заявлением Андрея Шевченко в ответ на мое интервью, опубликованное ранее на этой неделе. Он утверждает, что мои представители якобы просили УАФ «искусственно найти» сотрудника, который взял бы на себя ответственность за наличие мельдония в моей допинг-пробе. Это ложь. Ни я, ни мои представители никогда не обращались с подобной просьбой. Как я уже объяснял в своем интервью, я предполагал, что мельдоний мог попасть в мой организм во время пребывания в составе сборной Украины. Именно поэтому я сосредоточил свои усилия на выяснении обстоятельств, связанных с УАФ и периодом моего пребывания в национальной команде. Мы с моей командой не раз обращались к УАФ с просьбой помочь установить, каким образом мельдоний мог попасть в мой организм и кто, если вообще кто-то, мог быть за это ответственным. В ряде писем, отправленных тогда в УАФ, мои адвокаты четко подчеркивали, что мы стремимся получить правдивую информацию, которую можно независимо проверить. Одно из этих писем УАФ сегодня передала представителям СМИ. Его содержание однозначно подтверждает, что мои адвокаты требовали именно «правдивой, такой, что поддается проверке, и достоверной информации». Михаил Мудрик

Напомним, Артем Милевский обеспокоен будущим Мудрика в сборной Украины после интервью Гордону.