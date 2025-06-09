Испанский клуб Бетис заинтересован в украинском вингере Михаиле Мудрике, который выступает за лондонский Челси, сообщает El Gol Digital.

По данным источника, руководство команды из Ла Лиги рассматривает 24-летнего футболиста как возможную замену бразильцу Антони, который покинул состав после завершения этого сезона. Вернуться из Манчестер Юнайтед он вряд ли сможет, поскольку английский клуб требует слишком большую сумму за его трансфер.

Мудрик успел провести 15 матчей за Челси во всех официальных турнирах до того, как оказался в центре допингового скандала и был временно отстранен от футбольной деятельности. В этих играх он отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость украинца составляет 18 миллионов евро.

Ранее Челси принял важное решение в отношении Мудрика.