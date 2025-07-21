Полузащитник Баварии Джамал Мусиала пришел на тренировку мюнхенского клуба в реабилитационном комплексе на Зебенерштрассе с костылями. Об этом сообщил официальный аккаунт Баварии в Instagram.

Напомним, что футболист получил перелом малоберцовой кости после столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира, который проходил в США. В той встрече Бавария уступила со счетом 0:2.

В прошлом сезоне 22-летний полузащитник провел 44 матча в составе Баварии, в которых отметился 21 голом и восемью результативными передачами. В общей сложности у Мусиалы уже 206 матчей за клуб во всех турнирах.