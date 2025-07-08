Сергей Стаднюк

Полузащитник Баварии и сборной Германии Джамал Мусиала был прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что хирургическое вмешательство после возвращения с Клубного чемпионата мира-2025 прошло успешно. 22-летний атакующий полузащитник получил перелом малоберцовой кости вследствие вывиха голеностопного сустава во время четвертьфинального матча между Баварией и Пари Сен-Жермен в четвертьфинале турнира. Уже без немца мюнхенцы пропустили дважды и вылетели из соревнований (0:2).

Футболиста заменили в перерыве матча. Уже во вторник, 8 июля, футболист начнет первые этапы реабилитации, однако не сможет помочь действующему чемпиону Германии в течение ближайших нескольких месяцев.

Nach Rückkehr aus den USA: Jamal Musiala erfolgreich operiert!



Gute Besserung, Jamal! ❤️ Wir schicken dir alle Kraft!



🔗 Alle Informationen: https://t.co/5Gfpo7kZOS pic.twitter.com/lTDeiVf1OC — FC Bayern München (@FCBayern) July 7, 2025

Ожидается, что восстановление Мусиалы займет примерно три-четыре месяца. Недавно футболист получил десятый номер в команде.