Полузащитник Баварии Джамал Мусиала получил серьезную травму ноги в конце первого тайма матча четвертьфинала Клубного чемпионата мира-2025 против ПСЖ (0:2).

Официальных данных о характере травмы и примерных сроках восстановления пока нет. Однако бывший врач Руха Дмитрий Бабелюк в Telegram-канале Hospital Pass уже прогнозирует возвращение молодого немца через 3-4 месяца.

Ужасная травма Мусиалы 🤯 Джамал довольно неудачно столкнулся с Доннаруммой, что привело к вывиху стопы в голеностопном суставе.

Последний похожий случай – травма Руслана Малиновского. Здесь идентичный случай – чрезмерная наружная ротация стопы, что приводит к разрыву внутренней группы связок сустава (дельтовидной), а также разрыву межберцового синдесмоза.

Сейчас необходимо исключить перелом, ведь часто при таком механизме находят переломы берцовых костей. На деле же невероятной трагедии нет, ведь после этой травмы игроки возвращаются без значительных последствий (Харви Эллиот, Андре Гомеш), особенно в молодом возрасте.

Игрока ждет операция с целью восстановления структуры сустава и связок, а затем начнется работа над реабилитацией и восстановлением стабильности и прочности сустава. Ориентировочно, восстановление от такой травмы займет 3-4 месяца, поэтому Мусиала вполне уверенно может вернуться зимой и помочь Баварии на решающем этапе сезона.