Роналду признался, что может завершить карьеру уже в 2022-м году при одном условии
МЮ начал принимать ответные меры на интервью Роналду. Конкретики не будет, пока процесс не будет завершен
Португалец отметился резкими высказываниями в адрес тренера и руководства
18 ноября 16:21
Криштиану Роналду / Фото - Getty Images
В «Манчестер Юнайтед» официально отреагировали на скандальное интервью нападающего Криштиану Роналду. Клуб начал предпринимать ответные меры, но пока не оглашает, какие именно.
Клуб сегодня утром сделал ответные шаги в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду. Мы не будем давать дальнейшие комментарии до тех пор, пока этот процесс не завершится.
Ранее Роналду заявил, что давать играть по три минуты для него – неуважение.
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