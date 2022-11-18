Роналду: «Не говорите мне, что я, топ-игрок, буду играть 3 минуты, это неуважение»

Португалец снова рассказал о своем конфликте в МЮ

Криштиану Роналду / Фото: ВВС

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду снова рассказал, почему у него возник конфликт с главным тренером команды Эриком Тен Хагом. Его цитирует Manchester Evening News.

«Критика Гарри Невилла? Они не видят всей картины, почему я так отреагировал. За кулисами меня, вероятно, спровоцировали. Не говорите мне, что топ игроки, ключевые футболисты будут играть 3 минуты. Это было неприемлемо, это неуважение. Я извинился перед партнерами в посте в Инстагрмме. Они знали, что я чувствовал, и я извинился перед ними. Если вы не уважаете меня, то я не уважаю вас».

Ранее Роналду подтвердил, что летом у него было предложение от клуба из Катара.