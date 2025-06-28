Главный тренер Полесья Руслан Ротань высказался по поводу ничьей в контрольном матче против братиславского Слована Кухаревича и Игнатенко (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Дебютный матч? Я на это меньше обращал внимание, потому что больше хотелось, чтобы наша идея, то, над чем работали с ребятами в первые дни, уже была видна на поле. Очень доволен игроками сегодня – как для первого матча, это очень и очень неплохо, и этот момент меня действительно радует.

Больше всего понравилось, как команда несет идею на поле, как распознает ситуации. Мы вместе всего десять дней, поэтому физически не можем еще показать топ-уровень, но я и не требовал этого. Главное – понимание, куда направить мяч, где свободные зоны. В первом тайме немного не хватало рациональности после отбора: когда тратишь много сил, чтобы отобрать мяч, а затем сразу теряешь – это изнуряет. Хотелось бы больше контроля, чтобы немного отдохнуть с мячом. Но в целом я доволен и игрой, и отношением. Спарринг качественный, соперник хороший.

Что касается Гайдучика – моменты есть, и это главное. Уже работаем над тем, что нужно скорректировать в завершении атак. Объясняем на теоретических занятиях, тренируем. Это дело времени. Радует, что ребята все усваивают и выкладываются на сто процентов.

Что касается Лукаса и Назаренко, ситуация такая: у них продолжается восстановление. Назаренко сейчас ничего не беспокоит, набирает форму. Надеемся, через десять дней он будет в общей группе. Но если будет дискомфорт, тогда, конечно, обследование. Мы держим в голове оба варианта. Хотим, чтобы он как можно быстрее вернулся и помогал команде.

В целом запланировано восемь спаррингов. На мой взгляд, соперники хорошие, и это позволит нам качественно подготовиться к квалификации Лиги конференций.