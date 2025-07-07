Михайло Цирюк

Футбольный сезон 2025/26 начинается. Уже во вторник, 8 июля, состоятся стартовые поединки первого раунда квалификации Лиги чемпионов, которые, собственно, и откроют новую кампанию еврокубков, а в четверг в новом сезоне стартует первый представитель Украины – донецкий Шахтёр начнёт свой путь в Лиге Европы.

Конечно, на таких ранних стадиях в игру вступают не очень интересные и сильные команды, так что количество матчей, которые могут привлечь внимание нейтральных болельщиков, действительно минимально. Однако есть противостояния, от которых напрямую будет зависеть судьба украинских клубов, ведь там определятся их соперники. Так что давайте вспомним, за какими парами первого этапа еврокубкового отбора нам стоит понаблюдать.

Лига чемпионов

Жальгирис (Литва) - Хамрун Спартанс (Мальта). 9 и 15 июля

В этой паре определится соперник киевского Динамо во втором квалификационном раунде. Конечно, обоих этих оппонентов чемпион Украины должен проходить без проблем, поэтому особенного смысла топить за одну из сторон на самом деле нет. Встреча с Жальгирисом была бы душевнее из-за многолетней дружбы между фанатами клубов и ярко выраженной проукраинской позиции литовских болельщиков.

Если же подходить к вопросу сугубо практически, то представитель Мальты кажется более слабым и, соответственно, более простым оппонентом для Динамо, однако, подчеркнем ещё раз, Жальгирис подопечные Александра Шовковского тоже обязаны пройти.

Жальгирис является победителем четырех из последних пяти чемпионатов Литвы, однако прямо сейчас дела у команды идут не очень. Литовское национальное первенство проводится по системе весна-осень, так что никакой паузы у Жальгириса сейчас нет: сезон в самом разгаре.

И вот в этом сезоне вильнюсский клуб в настоящее время занимает лишь шестое место в турнирной таблице. 6 из 10. Жальгирис выиграл два своих последних матча чемпионата против Паневежиса (4:2) и Банги (1:0), однако это были единственные победы команды в последних девяти поединках. Словом, будь соперник литовцев в первом раунде чуть мощнее, они бы точно не были таким явным фаворитом пары.

Но оппонент Жальгириса представляет Мальту, так что его уровень потенциально оценивается ещё ниже. Как и Жальгирис, Хамрун выиграл 4 из 5 последних розыгрышей чемпионата своей страны. Квалификацию еврокубков этот коллектив никогда не проходил: лучший результат - плей-офф квалификации Лиги конференций 2022/23, в котором мальтийцы уступили сербскому Партизану (3:3; 1:4).

Лига Европы

АЕК Ларнака (Кипр) - Партизан (Сербия). 10 и 17 июля

Хотя Александрия выступает в Лиге конференций, в первом раунде квалификации команда будет следить за противостоянием в рамках более престижного еврокубка – Лиги Европы, ведь во втором сыграет с неудачником этой пары. Оба эти соперника хорошознакомые киевскому Динамо: в сезоне 2022/23 бело-синие уступили (0:1) и сыграли вничью (3:3) с представителем Кипра в группе Лиги Европы, а на старте прошлой кампании разгромили сербов (6:2; 3:0) во втором отборочном раунде ЛЧ.

Что продемонстрирует с этими соперниками Александрия – сказать сложно, особенно когда мы говорим о команде, которая потеряла главного тренера и нескольких лидеров. Если же выбирать более предпочтительного соперника для украинского клуба среди этих двух, то здесь, наверное, отдадим предпочтение Партизану.

Представитель Сербии отстал от Црвены Звезды на 27 баллов в турнирной таблице чемпионата. Конечно, конкурент показал дикий оверперформанс, потеряв только 11 баллов за сезон, однако даже без сравнения со Звездой 73 балла в 37 матчах, с учетом конкурентности чемпионата Сербии – это немного.

А если добавить сюда провал в еврокубках, где Партизан не вышел вообще никуда, то предыдущий сезон смело можно назвать не просто провальным, а безнадежно провальным. Возможно, именно поэтому АЕК считается значительным фаворитом первого поединка.

Свои последние контрольные матчи этот клуб провел с московскими друзьями – Динамо и ЦСКА, и оба, конечно же, проиграл, однако этим уже никого не удивишь. Возможно, если Александрии достанется именно Партизан, фактор пророссийскости этой команды станет для вице-чемпиона Украины дополнительной мотивацией. Но этот фактор, конечно же, не будет ключевым.

Можно взять много злости, положить на неё ещё больше ненависти, приправить свежей мотивацией и пафосными речами перед игрой, однако в итоге всё равно придётся переиграть соперника в футбол, и без этого ни одна злость и мотивация не помогут. В прошлом году уровня украинского вице-чемпиона хватило, чтобы разгромить Партизан, но это была другая команда. Так что остаётся только надеяться, что Александрия, если придётся играть с этим соперником, тоже справится.

Что же касается АЕКа, то в прошлом сезоне команда заняла 4 место в более конкурентном чемпионате Кипра, а в Лиге Европы стартует благодаря победе в национальном кубке. Для сравнения, киприоты отстали от чемпиона своей страны на 14 баллов – почти вдвое меньше, чем второй Партизан. До еврокубков прошлого сезона команда также не добралась, вылетев во втором раунде квалификации ЛК, так что в этот раз точно захочет реабилитироваться.

Лига конференций

Борац (Босния и Герцеговина) - Санта Колома (Андорра). 10 и 17 июля

С потенциальным соперником житомирского Полесья во втором раунде почти всё ясно, ведь вероятность того, что бронзовый призёр чемпионата Андорры пройдет участника 1/8 финала предыдущего сезона ЛК, выглядит сугубо теоретической. В прошлом сезоне Борац в ожесточённой борьбе проиграл чемпионство Зриньски, отстав на одно очко, зато в Лиге конференций всё сложилось как нельзя лучше.

Набрав 7 очков и заняв 20 место на этапе лиги, Борац в раунде плей-офф боснийский клуб прошёл Олимпию из Любляны (1:0; 0:0), а в 1/8, в тяжелой борьбе и лишь после дополнительного времени, уступил венскому Рапиду (1:1; 1:2). Так что радоваться Полесью особо не за что. Да, теоретически пройти можно, но в целом житомирян ждет встреча с крепкой командой с полноценным еврокубковым опытом.

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