Сергей Стаднюк

Буковина в среду, 9 июля, проведет второй товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Закарпатье. Соперником черновицкого клуба станет Ужгород – представитель Второй лиги. Сначала поединок планировали сыграть на стадионе в селе Поляна, однако из-за дождливой погоды и переувлажненного газона игру перенесли на Минай-Арену.

Прямая трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале Буковины. Начало — в 18:00.

Для «желто-черных» это будет вторая игра на сборах: первую они провели против Скалы 1911 из Стрыя, одержав уверенную победу 4:0. Накануне нового спарринга команду покинул опорник Александр Васильев, вместо него в состав присоединился 26-летний вингер Евгений Пидлепенец из львовских Карпат – он стал уже восьмым летним новичком Буковины.

Что касается соперника, Ужгород начал подготовку к новому сезону еще 20 июня и уже успел провести три контрольных матча: две встречи с Металлистом (поражение 2:3 и победа 2:1) и разгром любительского Севлюша со счетом 7:1. В этих матчах нападающий Дмитрий Коваленко забил четыре мяча. В последний раз Буковина и Ужгород встречались зимой – тогда победу праздновали черновчане (2:1), отличились Андрейчук и Голуб.