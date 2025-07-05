Сергей Стаднюк

В контрольном матче на летнем предсезонном сборе Буковина разгромила Скалу 1911 (4:0).

Это был первый спарринг для черновицкой команды и дебютный матч для нового главного тренера Сергея Шищенко. Соперником стала команда из Стрыя, которая до последнего претендовала на повышение в классе до Второй лиги.

Уже на 17-й минуте Тищенко открыл счет после прострела Стасюка, а вскоре сам футболист удвоил преимущество, удачно сыграв на добивании. Черновицкая команда доминировала в атаке, создав еще несколько моментов, в частности Гончарук дважды был близок к голу – сначала не реализовал выход один на один, а потом попал в штангу.

После перерыва состав Буковины полностью обновился, однако преимущество осталось за черновицкой командой. Третий мяч оформил Андрейчук, замкнув передачу Килёвого, а сам Килёвый впоследствии отличился и сам, установив окончательный счет.

Вашему вниманию обзор матча.

Следующий контрольный матч Буковина проведет 9 июля против Ужгорода.

Контрольный матч

Буковина – Скала 1911 4:0

Голы: Тищенко, 17, Стасюк, 36, Андрейчук, 53, Килёвый, 81

Буковина (1-й тайм): Каневцев, Стасюк, Бусько, Карась, Морговский, Витенчук, Тищенко, Бойчук (к), Шинкаренко, игрок на просмотре, Гончарук.

Буковина (2-й тайм): Пеньков, ГНП (Карась, 66), Безуглый, Прокопчук, Саков, Кольцов, Глущук, Груша, Кожушко, Килёвый, Андрейчук.

Скала 1911 (1-й тайм): Завгородний, Мердеев, Николишин, Гарькавенко, ГНП, ГНП, Лукьянченко, Гудзинский, Грицак, Федор, Фесенко.

Скала 1911 (2-й тайм): Архипчук, Сагайдак, Ралюченко, ГНП, Янюк, Мальский, Мациевский, Жумига, ГНП, Кравченко, ГНП.