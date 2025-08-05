Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк после матча 1 тура УПЛ против Шахтера (0:1) раскритиковал поведение болельщиков в Тернополе. Его слова приводит УПЛ ТВ.

Поддержка действительно была хорошая. В Тернополе давно не было большого футбола, поэтому это понятно. Единственное, что мне немного не понравилось - что болельщики начали выбегать. Я понимаю, что они побежали к игрокам, но если подобное еще раз случится, то в Тернополе больше не будет футбола по одной простой причине: дисквалифицируют стадион.

Даже я там немного вмешался, потому что вижу, что человек немного, извините, неадекватен - наверное, чуть выпивший. Я понимаю молодых ребят: не каждый день приезжает команда с игроками сборной Украины, которых они видели по телевизору на Евро, за которых они болеют в еврокубках. Это все эмоции, но есть в этом такой минус, - объяснил Нагорняк.