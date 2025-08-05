Кудривка – лидер чемпионата УПЛ после стартового тура
Команда из Черниговщины обыграла Александрию и вышла на первое место благодаря лучшей разнице мячей
9 минут назад
С 1 по 4 августа были сыграны все матчи 1-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26. Самым громким событием стала победа дебютанта УПЛ — ФК Кудривка, который на своем поле обыграл Александрия со счетом 3:1.
Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей именно Кудривка стала единоличным лидером турнирной таблицы. Три очка также набрали Динамо, Шахтер, Полесье, Колос и Рух, но уступают по дополнительным показателям.
В центральном матче тура киевляне минимально обыграли Верес, а донецчане с таким же счетом победили Эпицентр. Матчи Металлист 1925 — Оболонь и Заря — ЛНЗ завершились нулевыми ничьими.
Все результаты 1-го тура УПЛ:
1 августа (четверг)
Колос – Кривбасс 2:1
Рух – Полтава 2:1
2 августа (пятница)
Верес – Динамо 0:1
Заря – ЛНЗ 0:0
3 августа (суббота)
Кудривка – Александрия 3:1
Эпицентр – Шахтер 0:1
Карпаты – Полесье 0:2
4 августа (воскресенье)
Металлист 1925 – Оболонь 0:0
Напомним, что по итогам сезона 2025/26 УПЛ предусмотрено следующее распределение мест в еврокубках:
1-е место — квалификация Лиги чемпионов
Кубок Украины (победитель) — квалификация Лиги Европы
2-е и 3-е места — квалификация Лиги конференций