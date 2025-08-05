С 1 по 4 августа были сыграны все матчи 1-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26. Самым громким событием стала победа дебютанта УПЛ — ФК Кудривка, который на своем поле обыграл Александрия со счетом 3:1.

Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей именно Кудривка стала единоличным лидером турнирной таблицы. Три очка также набрали Динамо, Шахтер, Полесье, Колос и Рух, но уступают по дополнительным показателям.

В центральном матче тура киевляне минимально обыграли Верес, а донецчане с таким же счетом победили Эпицентр. Матчи Металлист 1925 — Оболонь и Заря — ЛНЗ завершились нулевыми ничьими.

Все результаты 1-го тура УПЛ:

1 августа (четверг)

Колос – Кривбасс 2:1

Рух – Полтава 2:1

2 августа (пятница)

Верес – Динамо 0:1

Заря – ЛНЗ 0:0

3 августа (суббота)

Кудривка – Александрия 3:1

Эпицентр – Шахтер 0:1

Карпаты – Полесье 0:2

4 августа (воскресенье)

Металлист 1925 – Оболонь 0:0

Напомним, что по итогам сезона 2025/26 УПЛ предусмотрено следующее распределение мест в еврокубках: