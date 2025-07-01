Наиболее «украинский» клуб Польши подтвердил интерес к защитнику Динамо
21-летний футболист, проведший почти 50 матчей за киевлян, отправится в аренду
около 1 часа назад
Защитник киевского Динамо Максим Дячук может перейти в гданьскую Лехию. Об этом сообщает Dziennik Bałtycki.
Речь идет о арендном соглашении на неназванный срок. В клубе подтвердили данный источник информации и добавили, что ждут решения руководства украинского гранда.
Недавно украинские СМИ сообщили, что центральный защитник киевского Динамо Максим Дячук может перейти в Лехию на правах аренды. Мы обратились в гданьский клуб по поводу этого игрока и получили подтверждение, что Лехия заинтересована в Дячуке и в настоящее время ожидает решения от Динамо.
Ранее о таком варианте продолжения карьеры сообщали в «ТаТоТаке». Также информацию подтверждал польский журналист Петр Слонка.
Дячук провел за первую команду Динамо 48 матчей. В них центрбек смог отметиться голом и двумя ассистами. Также игрок выступал в аренде за Александрию, проведя пять игр.
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