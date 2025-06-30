Павел Василенко

Центральный защитник Динамо Максим Дячук может покинуть киевский клуб.

«Максим Дьячук перейдет в Лехию Гданьск. Между польским клубом и Динамо почти родственные связи, так как одним из владельцев является старый адвокат братьев Суркисов. Это человек, который может получить игрока киевлян, если на него не рассчитывает Александр Шовковский», – заявил журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

В сезоне 2024/25 Дячук провел 14 матчей во всех турнирах за Динамо и отметился одной передачей.

Контракт Максима с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

21-летний центральный защитник оценивается в 1,2 миллиона евро по версии Transfermarkt.