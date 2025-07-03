Английский Брентфорд может расстаться с украинским полузащитником Егором Ярмолюком уже в это трансферное окно. По информации издания Lebombedivlad.it, внимание к футболисту давно проявляет скаут действующего чемпиона Италии Наполи Маурицио Микели — именно он рекомендовал клубу активизировать интерес к молодому хавбеку.

Неаполитанский клуб стремится обойти других претендентов на Ярмолюка. Отмечается, что именно Наполи первым начал диалог как с руководством Брентфорда, так и с окружением украинца.

По слухам, английская сторона рассчитывает получить за игрока сумму более 20 миллионов евро, и представители Наполи готовы удовлетворить эти финансовые требования.

В прошлом сезоне Брентфорд завершил чемпионат Англии на десятом месте, набрав 56 очков. Что касается самого Ярмолюка, он провел 35 официальных матчей за клуб, однако результативными действиями в этот период не отметился.

Ранее сообщалось, что Брентфорд подписал хавбека.