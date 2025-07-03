Клуб Английской Премьер-лиги Брентфорд АПЛ-клуб Брентфорд официально объявил о приобретении центрального полузащитника Фейеноорда Антони Миламбо.

За 20-летнего футболиста клуб заплатил 18 миллионов евро, а сам игрок подписал пятилетний контракт. В прошлом сезоне Миламбо отличился 7 голами и 9 ассистами в 43 матчах.

Хотя формально Антони может составить конкуренцию украинцу Егору Ярмолюку, в Брентфорде считают, что подписали его главным образом как замену Кристиану Нергору, который близок к переходу в Арсенал.

Ранее сообщалось, что Брентфорд определился с новым главным тренером на следующий сезон.