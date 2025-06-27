Чемпион Серии А Наполи продлил контракт с основным голкипером Алексом Меретом.

Пресс-служба неаполитанского клуба объявила, что новый контракт с 28-летним вратарем рассчитан на ближайшие два года.

За время, проведенное в составе Наполи, Мерет успел дважды выиграть скудетто, а также стал обладателем Кубка Италии. Кроме того, он входит в число чемпионов Европы в составе национальной сборной Италии.

В прошлом сезоне под руководством Антонио Конте Мерет провел 35 матчей во всех соревнованиях, пропустив лишь 25 мячей. При этом 18 раз он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Страж ворот представляет цвета Наполи с 2019 года.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Наполи завершил свою карьеру.

