Наполи проинформировал Ливерпуль о прекращении переговоров по поводу трансфера уругвайского форварда мерсисайдцев Дарвина Нуньеса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Чемпион Италии считает более целесообразным пригласить Лоренцо Лукку из Удинезе, стоимость которого может быть дешевле альтернативы.

Сам Нуньес отклонил несколько привлекательных вариантов из Саудовской Аравии, отдав предпочтение продолжению карьеры в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Напомним, что Ливерпуль приобрел нападающего летом 2022 года, выложив за трансфер из Бенфики 75 миллионов евро, а также предусмотрев бонусы на сумму до 25 миллионов.

В прошлом сезоне АПЛ футболист провел 30 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи. В Лиге чемпионов наиболее обсуждаемым эпизодом с его участием стал промах в серии пенальти на стадии 1/8 финала против ПСЖ.