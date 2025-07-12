Сергей Стаднюк

Полісся в субботу, 12 июля, на летних сборах в Австрии проведет контрольный матч против чемпиона австрийской Бундеслиги – Штурма. Игра состоится на стадионе ATV-Riesneralm-Arena в Ирднинге, начало в 17:30 по киевскому времени (16:30 по местному).

Прямая трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале.

Штурм – пятикратный чемпион Австрии, семикратный обладатель национального кубка, трёхкратный триумфатор суперкубка и победитель Кубка Интертото. На сегодняшний день состав австрийского гранда оценивается в 62,48 млн евро по версии Transfermarkt.

Полісся же, которое постепенно формирует амбициозный и конкурентоспособный коллектив, получит возможность проверить себя на фоне очень серьезного соперника. По оценкам Transfermarkt, общая стоимость состава житомирян сейчас составляет 24,45 млн евро. Это будет важное испытание для команды, которая стремится показать свою готовность к новому сезону на европейской арене.

Ранее практически определился соперник Полісся во втором раунде квалификации Лиги конференций.